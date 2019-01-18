Нефтяники пожаловались на Росгвардию Совету безопасности

Руководители крупных нефтяных компаний в России обратились к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на частые предписания Росгвардии по поводу охраны предприятий. Нефтяники опасаются монополизации рынка охранных услуг организацией.

Письмо составлено главами ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагитом Алекперовым, Александром Дюковым, Дмитрием Коновым и Наилем Магановым. Они жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес частных охранных предприятий (ЧОП).

Нефтяники считают, что федеральная служба войск национальной гвардии фактически лишает их права выбирать охрану. Один из авторов письма указывает, что это может привести к монополизации рынка охранных услуг и росту цен.

В Росгвардии считают проблему надуманной и отрицают рост числа предписаний. «Никаких облав и проверок, как в 90-е годы», - заявил представитель ведомства Валерий Грибакин «Коммерсанту», указав, что услуги Росгвардии стоят дороже «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

Компании указывают на юридическую коллизию: федеральный закон о безопасности объектов ТЭКа разрешает привлекать для охраны ЧОПы, однако новое постановление правительства это запрещает делать. Устранить нестыковку должна была Росгвардия – ей было поручено до 1 декабря 2018 года разработать новый законопроект.