Нефть обвалилась ниже 60 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent продолжают падение. Впервые с октября 2017 года стоимость барреля нефти установилась на отметке ниже 60 долларов.

На торгах 23 ноября цена упала сразу на 5,9%. Эксперты объясняют падение опасениями, что в 2019 году на рынке нефти будет избыток предложений.

За полтора месяца после пика 3 октября нефть подешевела почти на 25 долларов, или на 29%, отмечает РИА Новости. На этом фоне рубль постепенно снижается: курс доллара вырос на 44 копейки – до 66,06 рубля, а евро – на 10 копеек и добрался до отметки 74,95 рубля.

Стоимость котировок в ближайшее время будет зависеть от решение ОПЕК+, которое организация примет в декабре. Сейчас она не может договориться о снижении добычи, чтобы сбалансировать рынок.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что добыча нефти в ноябре обновит рекорд. Это усилит падение цен на нефть.