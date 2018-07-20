За неделю шаурмой в Туве отравились почти 200 человек

Число пострадавших от некачественной шаурмы в Кызыле увеличилось до 189 человек, сообщил глава Республики Тува Шолбан Кара-Оол.

По его словам, за неделю с серьезным отравлением были госпитализированы 99 из 189 человек.

«Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных», – написал Кара-Оол на своей странице в социальной сети.

По данным следствия, все пострадавшие ели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас заведение закрыто, ведутся проверки поставщиков куриного мяса, которое использовалось для приготовления шаурмы.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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