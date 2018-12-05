Нечистый на руку следователь присвоил земли в Люберцах

Нечистый на руку следователь присвоил земли в Люберцах

В Москве арестован заместитель начальника Люберецкого отдела СК РФ по Московской области, экс-прокурор Раменского района Константин Томбулов. Он обвиняется в незаконном присвоении госземель.

Сообщник Томбулова – Роман Русланов – объявлен в розыск. Он также ранее занимал высокий пост и являлся замруководителя отдела СК при прокуратуре РФ по городу Люберцы.

По данным следствия, мошенники подделывали свидетельства о праве собственности на землю образца 1992 года, а также доверенности на право распоряжаться территориями. После этого сообщники заявляли, что имеют права на участки по закону о «дачной амнистии». В итоге Томбулов и Русланов получали подлинные свидетельства на землю, после чего продавали участки по рыночной стоимости.

Всего злоумышленники завладели более 300 гектарами земли. В результате государству нанесен ущерб в размере свыше 1 млрд рублей, уточняет «360».

В отношении Томбулова рассматривают уголовное дело о вымогательстве и мошенничестве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком более чем на три года.

В октябре Тверской суд Москвы арестовал чиновника Минобороны, который присвоил 150 служебных квартир, а затем продал их. Ущерб составил более миллиарда рублей.

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