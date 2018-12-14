Начальника филиала РЖД накрыли по делу о взятке

Полиция задержала начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Он подозревается в получении взятки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящее время Миронов задержан, у него проведен обыск. Следствие будет ходатайствовать о его аресте, пишет РИА Новости.

Миронов занимал должность начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) с апреля 2011 года. С 2006 по 2009 годы он руководил департаментом управления перевозками РЖД, затем возглавлял другой филиал РЖД - Центральную дирекцию управления движением.

Управление СвЖД находится в Екатеринбурге. Магистраль протяженностью 7151,2 километра соединяет европейскую и азиатскую части страны.

Летом 2018 года было заведено уголовное дело в отношении замначальника Краснодарской механизированной дистанции по оперативной работе РЖД. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.