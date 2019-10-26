В небе над Пермью исчез самолет с первоклассным пилотом
Частный легкомоторный самолет Cessna 172 пропал сегодня после вылета с аэродрома в Пермском крае.
«С аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.
Сейчас о ЧП оповещены все экстренные службы, ведутся поиски пропавшего самолета.
По информации телеграм-канала 112, полет был согласован. На борту пропавшей Cessna находился председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.
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