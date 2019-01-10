Названы возможные причины затопления Тушинского тоннеля

Ошибки в проектировании, геологической разведке или при постройке самой дамбы могли стать причиной затопления автомобильного тоннеля в Москве. Авария, над ликвидацией которой борются до сих пор, парализовала движение на Волоколамском шоссе.

Тоннель построен более 80 лет назад. Он был возведен вместе с каналом им. Москвы. Проектировкой занимался архитектор Владимир Кринский. Тушинский тоннель создан для разгрузки транспортных потоков Москвы.

10 января произошел обвал грунта, в результате чего образовалась дыра, через которую в тоннель хлынула вода с песком. В момент аварии там не было машин, однако авария парализовала движение на Волоколамском шоссе. Рассматриваются несколько версий случившегося.

Одна из них – нарушения при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. Еще одна версия – образование трещины внутри канала им. Москвы

Заведующий лаборатории геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического института РАН Александр Мазарович пояснил «360», что нарушения могли произойти давно, а последствия наступить лишь сейчас. «Причины могут быть самые разные. Это ошибки в проектировании, ошибки на уровне геологической разведки, при постройке самой дамбы», — подчеркнул эксперт.

Эксперты заявляют, что несмотря на то, что затопление удалось устранить, не исключен новый прорыв. Геологи предупреждают, что вода может вылиться на территории микрорайонов и подмыть фундамент домов.

Ранее сообщалось, что на месте аварии в Тушино образован оперативный штаб для ликвидации последствий затопления тоннеля.