Названы сроки роста реальных доходов россиян

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов не исключил возможность роста реальных зарплат россиян уже к следующему году.

Однако по его словам, достичь этого можно только в привязке к темпам экономического роста.

Дело в том, что темпы роста реальных заработных плат сейчас держатся исключительно за счет бюджетного сектора, в то время как в корпоративной экономике доходы определяются скоростью роста ВВП страны.

Согласно данным открытых источников, рост зарплат за вычетом инфляции сейчас составляет 3%, а рост ВВП, представляющий собой по сути сумму всех полученных доходов, находится на отметки 0,9%.

Такие показатели могут вызывать недоумение.

Дмитрий Адамидов объясняет их тем, что для подсчета данных по зарплатам и ВВП, вероятнее всего, использовались разные коэффициенты экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах.

Так что при более значительном росте ВВП ситуация будет намного яснее, сказал он ФБА «Экономика сегодня».

Накануне Владимир Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» инфляции. По словам президента, Банк России пошел на это в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.