Названы «страдающие ожирением» регионы России

Алтайский край возглавил рейтинг российских регионов, страдающих от ожирения, следует из сообщения Минздрава.

Согласно официальным данным, у 5,5 процента населения Алтая имеются проблемы с лишним весом.

На втором месте оказалась Магаданская область, 3,4 процента населения которой страдают ожирением.

Замыкает тройку регионов-толстяков Курганская область с 2,8 процентами жителей, страдающими лишним весом.

В Ненецком автономном округе, где в 2016 году, по данным Минздрава, числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536, сообщает «Национальная служба новостей».