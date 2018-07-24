Названы «страдающие ожирением» регионы России
Алтайский край возглавил рейтинг российских регионов, страдающих от ожирения, следует из сообщения Минздрава.
Согласно официальным данным, у 5,5 процента населения Алтая имеются проблемы с лишним весом.
На втором месте оказалась Магаданская область, 3,4 процента населения которой страдают ожирением.
Замыкает тройку регионов-толстяков Курганская область с 2,8 процентами жителей, страдающими лишним весом.
В Ненецком автономном округе, где в 2016 году, по данным Минздрава, числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536, сообщает «Национальная служба новостей».
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