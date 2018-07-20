Названы сроки начала вакцинации от ВИЧ
Повсеместная вакцинация от ВИЧ начнется через 10-12 лет, заявил эксперт ООН профессор Эдуард Карамов.
По его словам, сейчас ведутся исследования ряда препаратов, которые довольно эффективно борются с вирусом.
Эксперт также отметил, что в XXI веке вирус сдает свои позиции, а заболеваемость снижается практически во всех регионах планеты.
Кроме того, в мире активно применяется ретровирусная терапия, которая позволяет ВИЧ-инфицированным людям жить полноценной жизнью. Минусами этого способа является высокая стоимость препаратов, а также многочисленные побочные эффекты, сообщает «Экономика сегодня».
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