Названы сроки начала вакцинации от ВИЧ

Повсеместная вакцинация от ВИЧ начнется через 10-12 лет, заявил эксперт ООН профессор Эдуард Карамов.

По его словам, сейчас ведутся исследования ряда препаратов, которые довольно эффективно борются с вирусом.

Эксперт также отметил, что в XXI веке вирус сдает свои позиции, а заболеваемость снижается практически во всех регионах планеты.

Кроме того, в мире активно применяется ретровирусная терапия, которая позволяет ВИЧ-инфицированным людям жить полноценной жизнью. Минусами этого способа является высокая стоимость препаратов, а также многочисленные побочные эффекты, сообщает «Экономика сегодня».