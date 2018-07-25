Названы способы пережить жару

Специалисты Роспотребнадзора составили памятку для россиян, в которой сообщается о способах спасения от аномальной жары.

Так, во время максимально высокой температуры необходимо ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки.

Кроме того, эксперты призывают потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов, а также пить много воды.

По данным главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, средняя температура августа в Центральной полосе России будет выше привычных значений. Столбики термометров зафиксируются на отметке в 30 градусов тепла, сообщает «Национальная служба новостей».