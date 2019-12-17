Названы самые популярные туристические места в 2019 году

Эксперты сервиса Trip Advisor составили список самых популярных мест для туристов в уходящем году.

На первом месте оказался римский Колизей. Эта достопримечательность возглавляет рейтинг уже второй год подряд. На втором месте - парижский Лувр. Тройку замыкает музеи Ватикана.

Далее идут американская статуя Свободы в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже, сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты составили список из 50 мест во всем мире, которые рекомендуется посетить в 2020 году.

Эксперты учитывали отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram. Так, прежде всего рекомендуется посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II, который только в октябре 2019 года он стал доступен туристам. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али.

Далее эксперты отдают предпочтение городу Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле рядом с церковью Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Не менее интересны местные вулканы.

Замыкает тройку город Ашвилл в США, который способен удивить кулинарными традициями, гастрономическими фестивалями и разнообразием баров.

Читайте нас в мобильном приложении