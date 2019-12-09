Предпенсионеры выбирают для переобучения графический дизайн

Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело - самые востребованные направления переобучения у предпенсионеров в уходящем году, сообщили в академии WorldSkills Russia.

Также в список попали графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C. По словам экспертов, освоившие веб-дизайн предпенсионеры с высокой долей вероятности будут востребованными на рынке труда, так как в сфере IT сейчас дефицит кадров, сообщают «Известия».

Ранее Совфед объяснил статистику по безработным предпенсионерам.

Статистика о том, что число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%, некорректна, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, под эти цифры не попадают работники силового блока, самозанятые и фрилансеры.

«Статистика говорит нам о том, что у работодателей сложились определенные практики в вопросе трудоустройства отдельных социальных групп людей. Среди 14 млн самозанятых, наверняка есть люди предпенсионного возраста, иначе сложно понять, за счет чего они живут», - заявил ФБА «Экономика сегодня» Валерий Рязанский.

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