Названы самые безопасные страны для инвестиций в недвижимость

Австралия, США и Нидерланды признаны самыми безопасными странами для инвестиций в недвижимость. Всего эксперты проанализировали 52 страны и определили не только самые перспективные, но и опасные для вложения средств государства.

Для покупки недвижимости инвесторы выбирают места со стабильной прибылью и оценивают страны с точки зрения долгосрочных перспектив. Среди перспективных стран для инвестиций в недвижимость названы также Германия, Швейцария и Великобритания. Россия, Аргентина, Индия, Бразилия и Турция вошли в рейтинг рискованных государств.

Директор Scope Investor Serviced Манфред Бинсфелд отметил, что изменения в сфере недвижимости открывают новые возможности. К ним следует отнести растущий спрос на краткосрочную аренду, совместное использование офисных помещений и другие.

Как сообщает портал «Новости зарубежной недвижимости», рынки недвижимости нередко сталкиваются с высоким спросом из-за роста доходов населения. Вместе с тем чрезмерное предложение не является широко распространенной проблемой. В большинстве стран строительный рынок имеет умеренную активность. Лидером по числу стройпроектов выступает Дубай.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Для ритейла установили ограничения на возврат непроданных товаров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО