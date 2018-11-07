Названы самые безопасные страны для инвестиций в недвижимость

Австралия, США и Нидерланды признаны самыми безопасными странами для инвестиций в недвижимость. Всего эксперты проанализировали 52 страны и определили не только самые перспективные, но и опасные для вложения средств государства.

Для покупки недвижимости инвесторы выбирают места со стабильной прибылью и оценивают страны с точки зрения долгосрочных перспектив. Среди перспективных стран для инвестиций в недвижимость названы также Германия, Швейцария и Великобритания. Россия, Аргентина, Индия, Бразилия и Турция вошли в рейтинг рискованных государств.

Директор Scope Investor Serviced Манфред Бинсфелд отметил, что изменения в сфере недвижимости открывают новые возможности. К ним следует отнести растущий спрос на краткосрочную аренду, совместное использование офисных помещений и другие.

Как сообщает портал «Новости зарубежной недвижимости», рынки недвижимости нередко сталкиваются с высоким спросом из-за роста доходов населения. Вместе с тем чрезмерное предложение не является широко распространенной проблемой. В большинстве стран строительный рынок имеет умеренную активность. Лидером по числу стройпроектов выступает Дубай.