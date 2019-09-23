Названы самые опасные сайты знакомств в России

Популярные сайты знакомств и их переписка все чаще становятся предметов взлома хакеров.

«Ростелеком» провел исследование по кибербезопасности сайтов знакомств в России. Эксперты проверили 12 самых популярных у российской аудитории дейтинговых приложений - Tinder, Badoo, LovePlanet, Mamba, «Фотострана», Topface, «ДругВокруг», MyFriends, Galaxy, «Знакомства@mail.ru», Teamo и Hitwe.

«Ростелеком» тестировал две версии приложений – для устройств на Android и на iOS. Среди iOS-версий исследованных приложений нет ни одного, удовлетворяющего хотя бы среднему по отрасли уровню защищенности.

Самыми защищенными Android-версиями приложений знакомств оказались Teamo и «Фотострана», их уровень защищенности составил 3,2 балла из 5.

Наиболее уязвимыми приложениями стали MyFriends (1,9 балла), TopFace (2 балла) и LovePlanet (2,1 балла).

Приложения для Android Badoo и Tinder в целом соответствуют среднему по рынку уровню защищенности (2,9 и 2,6 балла из пяти), передает Forbes.