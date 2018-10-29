Эксперты назвали стоимость аренды жилья премиум-класса в Москве
Стоимость аренды самого дорогого жилья в Москве составляет 650 тыс. рублей в месяц, рассказали эксперты компании «Инком-Недвижимость». Речь идет о трехкомнатных апартаментах в «Москва-Сити».
Окна квартиры выходят на Москва-реку, а интерьер выполнен в стиле ампир с применением натуральных материалов.
Второе место заняла четырехкомнатная квартира на станции метро «Белорусская». Стоимость ее аренды составляет 550 тыс. рублей в месяц.
Среди дорогих для аренды предложений – девятикомнатная квартира у метро «Динамо». Она обойдется в 500 тыс. рублей, передает «Интерфакс-недвижимость».
Ранее сообщалось, что в октябре самая дешевая для аренды квартира в Москве стоит 20 тыс. рублей. Снять ее могли одинокие граждане без животных.
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