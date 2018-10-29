Эксперты назвали стоимость аренды жилья премиум-класса в Москве

Стоимость аренды самого дорогого жилья в Москве составляет 650 тыс. рублей в месяц, рассказали эксперты компании «Инком-Недвижимость». Речь идет о трехкомнатных апартаментах в «Москва-Сити».

Окна квартиры выходят на Москва-реку, а интерьер выполнен в стиле ампир с применением натуральных материалов.

Второе место заняла четырехкомнатная квартира на станции метро «Белорусская». Стоимость ее аренды составляет 550 тыс. рублей в месяц.

Среди дорогих для аренды предложений – девятикомнатная квартира у метро «Динамо». Она обойдется в 500 тыс. рублей, передает «Интерфакс-недвижимость».

Ранее сообщалось, что в октябре самая дешевая для аренды квартира в Москве стоит 20 тыс. рублей. Снять ее могли одинокие граждане без животных.