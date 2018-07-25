Названы самые дешевые направления перелетов по России

Сервис OneTwoTrip определил самые дешевые и самые дорогие направления внутренних перелетов. Дешевле всего можно слетать из Читы в Улан-Уде.

Средняя стоимость полета в одну сторону, который составляет 1 час 20 минут, составил 2069 рублей.

На втором месте среди дешевых перелетов оказалось направление Казань – Нижний Новгород. Средняя стоимость за 45-минутный перелет составляет 2385 рублей.

Замыкает тройку лидеров перелет по направлению Краснодар – Махачкала, стоимость которого составляет 2480 рублей и длительность в 1 час 30 минут.

Самым дорогим направлением оказался маршрут Новосибирск – Магадан. За перелет в одну сторону придется выложить 16235 рублей.

За 15500 рублей можно слетать из Санкт-Петербурга в Якутск, а за 15 тысяч рублей из Москвы в Магадан, сообщает «Федерал пресс».

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