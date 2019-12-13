Названы притягивающие богатства женские имена

Стали известны наиболее популярные имена среди россиянок, которые попали в списки издания Forbes.

Как выяснилось, чаще других упоминаются обладательницы пяти имен. На первом месте - Елены. Они целеустремленные, ответственные, с предпринимательской жилкой, отчего часто занимают руководящие должности. Далее по популярности идут Татьяны. Женщины с этим именем знают, как распределить финансы, умеют вести бизнес, возглавляют крупные компании.

У обладательниц имени Наталья присутствуют такие качества. как лидерство, упрямство, настойчивость и стойкость.

Лидии умеют распоряжаться финансами и добиваются успеха любым способом — либо самостоятельно, либо с помощью брака с обеспеченным человеком.

А Ольги могут тратить деньги, но это не уменьшает, а приумножает их средства. Такие дамы притягивают к себе финансы, сообщает «Пятый канал».

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