Названы причины обвинения России в агрессии на Украине

Военный эксперт Андрей Кошкин оценил заявления о подготовке Россией агрессии на юго-востоке Украины.

По его мнению, они делаются для того, чтобы держать в тонусе украинских налогоплательщиков, мобилизовать армию и оказывать давление на президента страны Владимира Зеленского.

«Кроме того, подобные заявления делаются для того, чтобы усилить позиции против нынешнего президента, который хотел бы решить проблему», — добавил Кошкин в разговоре с «URA.RU»

Речь идет о словах замначальника Генштаба ВС Украины Андрейя Тарана. несколькими часами ранее он обвинил Россию в подготовке «широкомасштабной военной агрессии» на юго-востоке страны. Однако, по его словам, Киев имеет «достаточное количество подготовленных органов управления», способных контролировать ситуацию на российско-украинской границе.