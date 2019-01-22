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Названы претенденты на самую престижную кинопремию мира

Названы претенденты на самую престижную кинопремию мира

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». За нее поборются восемь картин.

В номинации «Лучший фильм» участвуют «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

В категории «Лучший режиссер» борются Спайк Ли, Альфонсо Куарон, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос и Адам Маккей. «Лучшим актером» могут стать Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).

В номинации «Лучшая актриса» объявлены Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).

Церемония вручения главной кинонаграды пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе, рассказывает «ПолитЭксперт». В этом году в связи с падением рейтингов она будет длиться не более трех часов.

Ранее сообщалось, что «Собибор» Константина Хабенского не вошел в шорт-лист премии.

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Теги:
Места: США
События: культура, кино
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