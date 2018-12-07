Названы преемники Меркель на посту главы правящей партии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила об уходе с поста главы правящей партии – «Христианско-демократического союза» (ХДС). Она занимала эту должность на протяжении 18 лет.

Теперь на ее место претендуют три кандидата. Основная борьба развернулась между генсеком ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и партийным деятелем Фридрихом Мерцем. Третим кандидатом называют министра здравоохранения Йенса Шпана.

По словам председателя «Союза левой молодежи Германии» Юлия Жуковски, его уже сейчас можно считать аутсайдером. По словам Жуковски, главным фаворитом называют Крамп-Карренбауэр.

«Она многое переняла от канцлера и ловко использует это в политике, но второй Меркель ей точно не стать», - заявил он.

Немецкий политолог Александр Рор отметил, что оба кандидата проамериканские. Они выступают с критикой политики России, а значит отмены санкций ждать не стоит. Собеседники «360» отметили, что Германия сохранит хорошие отношения с США.

Меркель объявила об уходе 7 декабря на съезде в Гамбурге. Канцлера приветствовали в течение 10 минут бурными овациями, что вызвало слезы на ее глазах.