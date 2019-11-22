Названы правила приема антибиотиков

Чтобы не дать развиться устойчивости микробов к антибиотикам, Роспотребнадзор дал рекомендации по правилам их приема.

Развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов. В ведомстве объяснили, что антибиотики часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, «в качестве перестраховки». Также при малейшем недомогании люди сами пьют их из-за возможности свободно купить такие лекарства без рецепта.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют принимать антибиотики только по назначению врача, а также не давать свои лекарства другим. В ведомстве отметили, что все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Для профилактики заболеваний специалисты советуют соблюдать ряд элементарных мер. Необходимо регулярно мыть руки, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки, пишет «РИА Новости».

Тревогу вызывает тот факт, что антибиотики присутствуют даже в продуктах, которые люди употребляют каждый день, не задумываясь об опасности.

Роскачество провело исследование бургеров из 11 сетевых ресторанов. Экспертиза показала присутствие в них антибиотиков.

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