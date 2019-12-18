Названы ошибки при очистке лобового стекла машины ото льда

Названы четыре главные ошибки, которые совершают водители при прогреве машины.

Как сообщил эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин, хуже всего полить стекло снаружи горячей водой, что приведет к образованию трещин. Также не стоит брызгать стекло «незамерзайкой», поскольку она быстро «схватится» и добавит несколько ледяных узоров на стекле.

Перед пуском автомобиля эксперт советует выключить дворники, так как если ветровое стекло заледенело, значит, дворники примерзли и есть вероятность «спалить как минимум предохранитель». Также их не стоит включать сразу после того, как на стекле появится небольшой оттаявший участок, иначе резинки дворников таким образом изнашиваются гораздо быстрее.

Милешкин советует «работать по старинке, руками», пишет издание «За рулем».

Ранее другой эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать двигатель машины зимой, чтобы не нарушить правила дорожного движения и не навредить экологии и самому автомобилю.

По его словам, наилучший результат дает кратковременный прогрев с последующим движением на низких оборотах. Зиновьев отметил, что объяснить длительную парковку с включенным двигателем можно примерзшими дворниками и затвердевшей незамерзайкой, ведь ПДД запрещает движение с неисправными стеклоочистителями и стеклоомывателями.

Эксперт напомнил, что правила запрещают стоянку в жилой зоне с работающим двигателем.

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