Названы номинанты на премию «Грэмми»

В США названы номинанты на музыкальную премию «Грэмми».

В категории «Запись года» значатся Bon Iver Hey, Ma, Ариана Гранде «7 Rings», Халид Talk, Lil Nas X Old Town Road, Post Malone и Суэй Ли Sunflower.

На «Песню года» претендуют Леди Гага Always Remember Us This Way, Тейлор Свифт Lover, Лана Дель Рей Norman F***ing Rockwell, Таня Такер Bring My Flowers Now и Льюис Капальди You Loved.

За «Альбом года» будут бороться Ариана Гранде (Thank U, Next), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Vampire Weekend (Father of the Bride), Lil Nas X («7»), а также Bon Iver (I,I).

В трех этих номинациях представлены Билли Айлиш, Лиззо и H.E.R, сообщают «Известия».

В 2018 году американский музыкант Рэнди Ньюман стал обладателем очередной премии «Грэмми», победив в номинации «Лучшая аранжировка».

Награду ему принесла песня о президенте России Владимире Путине. Согласно тексту композиции, российский лидер может силой мысли запустить ядерный реактор и свести с ума женщину, сняв рубашку, передает «Ридус».

Ньюман стал обладателем «Грэмми» в седьмой раз. Кроме того, в его коллекции наград есть два «Оскара» и «Эмми».

Из россиян почетной награды удостоился пианист Даниил Трифонов. Его отметили в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».

Читайте нас в мобильном приложении