Названы лучшие напитки для утоления жажды в жаркую погоду

Специалисты Роскачества не советуют россиянам утолять жажду в сильную жару сладкими газированными напитками.

По мнению экспертов, лучше пить чай и несладкую воду.

Специалисты ведомства установили, что недобросовестные производители заменяют натуральный сахар более дешевыми сахаринами, а «заманивающие» яркие цвета достигаются за счет красителей.

Кроме того, следует выбирать квас, сделанный исключительно по ГОСТу. Процент спирта в этом напитке в норме составляет около 1,2 %, при этом нет красителей, подсластителей и усилителей вкуса, сообщает «Экономика сегодня».