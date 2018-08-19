Названы имена подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»

По подозрению в покушении на мошенничество на главном предприятии космической отрасли страны задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных.

Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

«Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», - уточнили в СК.

В скором времени следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения к задержанным.

Алексей Белобородов работает в корпорации с 2016 года. До этого он 13 лет служил в Вооруженных силах.