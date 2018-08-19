Названы имена подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»
По подозрению в покушении на мошенничество на главном предприятии космической отрасли страны задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных.
Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.
«Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», - уточнили в СК.
В скором времени следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения к задержанным.
Алексей Белобородов работает в корпорации с 2016 года. До этого он 13 лет служил в Вооруженных силах.
Следующая новость В Москве госпитализировали Сергея Удальцова
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии