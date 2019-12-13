Названы главные по мнению россиян события 2019 года

В тройку самых обсуждаемых событий в России за 2019 год вошли пожары в Сибири, выборы на Украине и наводнение в Иркутской области. Чуть меньше россиян интересовали смерть певицы Юлии Началовой, приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Об этом сообщили в социальной сети «Одноклассники». С помощью сервиса Brand Analytics были проанализированы пики упоминаний тем и событий в течение года.

Так, пик обсуждения пожаров в Сибири пришелся на 1 августа. Россияне активно комментировали выборы президента Украины 1 и 22 апреля — в дни объявления результатов первого и второго туров. О наводнении в Иркутской области больше всего писали 2 июля.

В числе популярных тем для обсуждения были свалка в Шиесе, пожар в соборе Парижской Богоматери и сериал «Игра Престолов», пишет Lenta.ru. В десятку главных событий вошли также болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк и выступление на «Евровидении» Сергея Лазарева.

Ранее голливудский актер Леонардо ди Каприо сделал пост в соцсетях о пожарах в Сибири.



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