Названо место с самой чистой водой на побережье Черного моря

Самая чистая вода в Черном море находится у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

Мыс Тарханкут расположен в западной части полуострова. Здесь вода поступает из глубоководной части моря, где она чище.

«Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там», - рассказал Коновалов РИА Новости.

В целом южное побережье Крыма из-за узкого шельфа и больших глубин гораздо чище других участков, указали в РАН.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года на полуострове отдохнули более 2,2 млн туристов. Это на 11% выше, чем годом ранее.

