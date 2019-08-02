Названо место с самой чистой водой на побережье Черного моря
Самая чистая вода в Черном море находится у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
Мыс Тарханкут расположен в западной части полуострова. Здесь вода поступает из глубоководной части моря, где она чище.
«Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там», - рассказал Коновалов РИА Новости.
В целом южное побережье Крыма из-за узкого шельфа и больших глубин гораздо чище других участков, указали в РАН.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года на полуострове отдохнули более 2,2 млн туристов. Это на 11% выше, чем годом ранее.
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