Названо лучшее шампанское к употреблению под бой курантов

Роскачество сообщило об итогах исследования игристых вин отечественного производства среднего ценового сегмента. Три четверти напитков оказались по качеству выше ГОСТа.

Исследование проводилось 23 российскими и международными экспертами-дегустаторами. Они опробовали 50 образцов девяти производителей, в числе которых «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка», «Усадьба Перовских», «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», винодельня «Юбилейная», «Фанагория».

Стоимость игристого вина составляла от 200 до 1 000 рублей. Напитки оценили на вкус, внешний вид, аромат. Оценку более 78 баллов получили 37 вин. Десять товаров - от 71 до 78 баллов, три - не смогли дотянуть до гостовских 71 балла.

Первое место в рейтинге Роскачества заняло шампанское «Премиум розовое» Абрау-Дюрсо. Высокие баллы получили напитки «Шато Тамань» — белый брют, полусухое белое «Мускатное» и розовый брют Селект Розе. Пятерку лидеров замыкает «Мускат Оттонель» марки «Фанагория», пишет «Коммерсантъ».

Ранее ведомство дало советы по выбору шампанского на Новый год. Специалисты посоветовали покупать напиток по цене от 300 рублей.