Названо число сбитых дронов при атаке на Хмеймим

Ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу с помощью взрывных устройств с поражающими элементами. Также комплексы ПВО сбивают выпускаемые по Хмеймиму реактивные снаряды.



За два года комплексами противовоздушной обороны уничтожено или обезврежено 118 беспилотников террористов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Одна из атак была предпринята террористами 11 августа, тогда в налете на Хмеймим участвовали шесть дронов, в том числе пять ударных. Последняя атака была 3 сентября, в ней участвовали два беспилотника. Причем они заходили на авиабазу с разных сторон, одно из направлений - акватория Средиземного моря, по сей видимости запуск осуществлялся с судна, пишет «РИА Новости».



Кроме беспилотников комплексам ПВО приходится регулярно уничтожать реактивные снаряды, которые запускают по авиабазе из районов в провинции Идлиб, контролируемых боевиками.

С начала 2019 года расчетами комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2» было уничтожено 27 таких снарядов, при этом сами зенитчики израсходовали 31 ракету, что говорит о высокой эффективности поражения.



Ситуация в Сирии резко обострилась в начале мая. В ответ на обстрелы террористов российская и сирийская авиация наносит удары по зоне деэскалации в Идлибе.