Названо число пострадавших в ДТП под Ярославлем

При лобовом столкновении автобуса с фурой в Ярославской области пострадали 28 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о девяти погибших и двадцати пострадавших.

«Пока двое погибших опознаны − это два водителя. Фура-Калиш Анатолий Григорьевич 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. И водитель автобуса ПАЗ − Пойков Сергей Николаевич 1960 года рождения, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас на месте продолжают работать врачи.

Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновником ДТП, по предварительной информации, мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.