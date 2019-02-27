Названа убивающая россиянок зараза

Главной причиной смерти российских женщин в основном становятся новообразования. Это следует из статистики Росстата.

Так, в 2017 году из-за злокачественных и доброкачественных новообразований скончались 19,6 тыс. женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). Второй частой причиной смертей стали болезни системы кровообращения: от них умерли 18,9 тыс. человек. На третьем месте – внешние причины: ДТП, несчастные случаи.

От болезней органов пищеварения скончались 9,2 тыс. человек. За ними следуют инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тыс.). Болезни органов дыхания сжили со свету 2,5 тыс. женщин. В целом по итогам 2017 года умерли 82,6 тыс. россиянок, пишет RT.

Ранее сообщалось, что главной причиной смертности мужского населения в России стали болезни системы кровообращения. В 2017 году по этой причине скончались 102 тыс. человек.