Названа убивающая россиянок зараза

Названа убивающая россиянок зараза

Главной причиной смерти российских женщин в основном становятся новообразования. Это следует из статистики Росстата.

Так, в 2017 году из-за злокачественных и доброкачественных новообразований скончались 19,6 тыс. женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). Второй частой причиной смертей стали болезни системы кровообращения: от них умерли 18,9 тыс. человек. На третьем месте – внешние причины: ДТП, несчастные случаи.

От болезней органов пищеварения скончались 9,2 тыс. человек. За ними следуют инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тыс.). Болезни органов дыхания сжили со свету 2,5 тыс. женщин. В целом по итогам 2017 года умерли 82,6 тыс. россиянок, пишет RT.

Ранее сообщалось, что главной причиной смертности мужского населения в России стали болезни системы кровообращения. В 2017 году по этой причине скончались 102 тыс. человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Сотрудники ФСБ и «Касперского» осуждены за госизмену

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО