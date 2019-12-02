Названа стоимость нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65–70 тыс. тонн. Стоимость его строительства может обойтись в 300–400 млрд рублей.
На сегодняшний день в составе Военно-морского флота (ВМФ) есть всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. тонн. Сейчас он находится на ремонте.
Сегодня существует несколько проектов, но Минобороны еще не утвердило ни один из них. Предполагается, что на корабле могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников, пишет «РИА Новости».
Главные угрозы для РФ исходит с суши, а не моря. Присутствие в Мировом океане — это скорее способ заявить о себе, как о великой державе, извлечь некие геополитические выгоды.
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