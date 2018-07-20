Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве
Самая дешевая квартира в Москве сдается в аренду за 20 тысяч рублей, говорится в исследовании агентства недвижимости «Миэль».
Самое дешевое жилье в Московской области будет стоить 15 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что за 20 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метров в шаговой доступности от метро «Полежаевская».
В ней сделан ремонт и установлена мебель. Самая дешевая подмосковная квартира находится во Фрязино.
Это новостройка площадью 32 «квадрата» стоимостью 15 тысяч рублей.
На две тысячи рублей больше просят за квартиру в подмосковной Балашихе. Правда, хозяин предупреждает, что в квартире устаревшая мебель, сообщает «Лайф».
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