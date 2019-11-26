Названа причина массовой драки московских дворников

Массовую драку дворников в Москве спровоцировал любительский футбол.

По словам полицейских, нарушителями являются сотрудники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

Конфликт произошел после любительской игры в футбол, сообщает REGNUM.

Напомним, драка попала на видео. На кадрах видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары. Дворники решили пустить в ход свои рабочие инструменты - ломы и лопаты.

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