Названа причина массовой драки московских дворников
Массовую драку дворников в Москве спровоцировал любительский футбол.
По словам полицейских, нарушителями являются сотрудники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.
Конфликт произошел после любительской игры в футбол, сообщает REGNUM.
Напомним, драка попала на видео. На кадрах видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары. Дворники решили пустить в ход свои рабочие инструменты - ломы и лопаты.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!