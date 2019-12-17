Названа главная проблема российского футбола

Известный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.

«Больше всего меня расстроило то, что в действиях наших команд и игроков в заключительных матчах в Европе сквозили обреченность и неуверенность. Такое ощущение, что испытывали определенный комплекс перед соперниками. Коллективный провал, который мы увидели, — это закономерный итог того, что происходило с нашим футболом в последние годы. Для меня остается загадкой, почему наши клубы выступают в Европе, руководствуясь олимпийским принципом «Главное — участие, а не результат», — сказал Газзаев.

При этом он считает неверными разговоры о том, что в неудачах российских клубов виновата система проведения чемпионата. В сезоне-2011/12 был произведен переход со схемы «весна-осень» на «осень-весна» — в турнирах появилась длинная зимняя пауза, а финиш приходится на конец весны, сообщает «Спорт экспресс».

Ранее ни один из представителей РПЛ не смог выйти в весеннюю часть еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» остановились в групповом турнире Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» — Лиги Европы. При этом «Спартак» и тульский «Арсенал» выбыли из борьбы еще летом на отборочной стадии. Это худший результат российских клубов за 20 лет.

Ранее Газзаев заявил, что российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев. По мнению экс-главного тренера российской сборной, настоящий уровень отечественных команд показывают неудачи топ-клубов в европейских кубковых турнирах.

«Как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты. Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться».

По словам зампреда, игроки-универсалы в каждой позиции — это будущее футбола, сообщают «Известия».

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