Названа дата премьеры «Матрицы-4»

Четвертая часть американской научно-фантастической франшизы в жанре киберпанк «Матрица» выйдет на экраны 21 мая 2021 года, сообщила киностудия Warner Bros.

Также опубликован актерский состав ленты. Главные роли вновь исполнят Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, а также супруга актера Уилла Смита - Джада Пинкетт-Смит. Warner Bros отмечает, что состав актеров не является полным, сообщает ТАСС.

Первая часть ленты вышла в прокат в 1999 году. Картина завоевала четыре премии «Оскар». После этого были сняты еще две части. Оба фильма вышли на экраны в 2003 году.

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