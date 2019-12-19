Назван возростной порог для рождения первого ребенка

Репродуктивная функция женщины ограничена возрастом, поэтому первого ребенка лучше рожать до 35 лет.

По словам доктора медицинских наук Ксении Краснопольской, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем она старше, тем меньше у нее шансов наступления беременности. Происходит снижение потенциала к деторождению, а также увеличивается риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Краснопольская отметила, что сейчас практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения. Современные женщины предпочитают сначала получить образование и сделать карьеру, а уже потом заводить детей, пишет «РИА Новости».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала катастрофическую убыль населения. Рост смертности и низкая рождаемость приводят к быстрому сокращению населения, отметила она.

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