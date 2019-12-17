Назван самый загруженный день в аэропортах Петербурга и Москвы

Стало известно, что в последнем месяце года аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга будут больше всего загружены 30 декабря.

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, которое сделано на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы, а также уже на основе оформленных заказов в уходящем году, 30 декабря из столицы улетят около 63% больше человек, чем в обычный день, а число прибывших увеличится на 30.

Из Санкт-Петербурга 30 декабря планируют отбыть на 83% больше путешественников, чем обычно, при этом турпоток в город вырастет на 45%, сообщает RT.

Ранее специалисты составили список из 50 мест во всем мире, которые рекомендуется посетить в 2020 году.

Эксперты учитывали отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram. Так, прежде всего рекомендуется посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II, который только в октябре 2019 года он стал доступен туристам. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али.

Далее эксперты отдают предпочтение городу Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле рядом с церковью Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Не менее интересны местные вулканы.

Замыкает тройку город Ашвилл в США, который способен удивить кулинарными традициями, гастрономическими фестивалями и разнообразием баров.

Также в список включены: Австрия, Мексика, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон, сообщают «Известия».

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