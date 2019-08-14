Назван самый жестокий по отношению к детям регион России

Максимальное количество случаев жестокого обращения с детьми, повлекших травмы, нарушения в развитии или смерть, зафиксировано в Пермском крае. Это следует из данных Министерства просвещения и Росстата.

В 2018 году здесь официально зафиксировано 159 таких происшествий. За Пермским краем идут Архангельская область и Краснодарский край – там произошло по 55 случаев. Пятерку замыкают Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

Если учитывать соотношение количества случаев жестокого обращения к общему числу несовершеннолетних в регионе, то антилидером стала Еврейская автономная область, где произошло 7 случаев на 10 тыс. детей, пишет РБК.

Ни одного инцидента не было в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Ранее на Алтае учитель труда бросил ребенка об пол и разбил ему лицо.