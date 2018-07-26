Назван размер зарплаты тренера сборной РФ по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по новому контракту будет получать три миллиона евро в год, рассказал журналист Нобель Арустамян, который присутствовал на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Он также отметил, что это заработная плата без предусмотренных контрактом бонусов.

О том, поедет ли тренер с командой на чемпионат мира в Катаре, пока неизвестно.

На прошедшем в России чемпионате мира сборная России показала хорошие результаты. Футболисты смогли выйти из группы и попасть в 1/4 финала, сообщает «Экономика сегодня».