Назван новый способ кражи денег с банковских карт

Назван новый способ кражи денег с банковских карт

Фото Depositphotos

Мошенники нашли новый способ похитить деньги у держателей банковских карт.

Злоумышленники используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

Преступники действуют, в том числе, в очереди к банкомату - клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в устройстве.

После этого «забывчивый» владелец подходит за пропажей, и, проверяя баланс, сообщает, что со счета сняты деньги. Тут же находится и свидетель, который подтверждает версию «жертвы», сообщают «Известия».

Ранее российские банки сообщили о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники, использующие социальную инженерию, нашли новый способ обналичивания средств.

В 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков — системы card2card. Злоумышленники вводят данные карты, с которой хотят снять деньги, а затем под видом сотрудников службы безопасности банка просят клиента сообщить код подтверждения из SMS.

Случаи кражи денег через сard2сard участились. В 2019 году подобное происходит до четырех раз в месяц, тогда как в прошлом не было зафиксировано ни одного инцидента, пишут «Известия».

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