Назван город проведения «Евровидения» в следующем году

Назван город проведения «Евровидения» в следующем году

Фото: fakty.com

В следующем году «Евровидение» примет нидерландский город Роттердам, говорится на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

По информации организатора конкурса, полуфиналы международного конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

Нидерданды получили право принять у себя конкурс «Евровидение» после того, как в мае нынешнего года победу в нём одержал голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Мамуд, бронза досталась российскому исполнителю Сергею Лазареву.

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События: Евровидение
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