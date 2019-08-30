Назван город проведения «Евровидения» в следующем году
В следующем году «Евровидение» примет нидерландский город Роттердам, говорится на сайте Европейского вещательного союза (EBU).
По информации организатора конкурса, полуфиналы международного конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.
Нидерданды получили право принять у себя конкурс «Евровидение» после того, как в мае нынешнего года победу в нём одержал голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Мамуд, бронза досталась российскому исполнителю Сергею Лазареву.
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