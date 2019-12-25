Назван эффективный способ лечения насморка

Чтобы вылечить насморк, нужно проветривать и увлажнять помещение.

Как сообщила заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина, пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. По ее словам, легко подхватить насморк можно в общественном транспорте.

Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор.

Если с болезнью не удалось справиться самостоятельно в течение четырех-пяти дней, Лукина советует обратиться к медикам, так как на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может вызвать осложнения, сообщают «Известия».

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона разработали уникальный препарат от простуды, препятствующий проникновению в клетки человека всех видов вируса.

Вещество, получившее рабочее название IMP-1088, способно предотвращать репликацию вирусов, вызывающих риновирусную инфекцию или простуду.

При этом, в настоящее время известно более 200 штаммов вирусов, что значительно осложняет возможность создания универсального лекарства, так как многие вирусы будут резистентны к тому или иному компоненту препарата.

По словам одного из авторов исследования Роберто Солари, химикам удалось разработать молекулу, блокирующую в клетках человека белок N-миристоилтрансферазу-1 (NMT-1).

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