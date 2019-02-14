В РФ назвали склонный к самому большому ценопаду продукт
Эксперты дали прогноз относительно продуктов, которые больше всего подешевеют в 2019 году.
По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, больше всего снизятся цены на свинину. На фоне подорожания большинства продуктов цена на мясо упадет на 5% к концу года.
В качестве факторов, влияющих на ценопад, он назвал открытие новых свиноводческих комплексов, налаживание поставок мяса из Бразилии.
Как пишет «ПолитЭксперт», мясо только за неделю упало в цене на 0,4%. С начала года снижение стоимости продукта составило 1,2%.
Ранее стало известно, что в России подешевели сахар, куриное мясо и яйца.
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