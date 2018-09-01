В ДНР назвали организатора убийства Александра Захарченко

Взрыв в кафе, где находился глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, был организован Силами специальных операций Украины.

Об этом РИА Новости сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков. Отвечая на вопрос о том, на самом ли деле организатором убийства были Силы специальных операций, он сказал: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».

Лидер ДНР и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В МИД России убийство также расценили как теракт. Следственный комитет заявил о готовности оказать помощь правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства.

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