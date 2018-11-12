ЦБ РФ назвал лидирующие отрасли на теневом рынке финансовых услуг

Банк России определил отрасли экономики, где наблюдается высокий спрос на теневые финансовые услуги. По итогам первых шести месяцев 2018 года лидерами по потреблению теневых услуг стали оптово-розничная торговля и строительство.

По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, основными каналами «обналички» остаются рынки. В частности, он назвал московский торговый комплекс «Садовод».

Согласно данным регулятора, 30% рынка теневых финансовых услуг обслуживает спрос со стороны строительной отрасли. На компании оптово-розничной торговли строительными и промышленными товарами приходится 20% от всего объема спроса, а на организации, занимающиеся торговлей товарами народного потребления, - 13%.

В Центробанке уточнили, что для обналичивания средств отрасли используют одинаковые инструменты. «Для обналичивания одни и те же бенефициары могут использовать как банковские продукты (платежные карты), так и покупать наличную выручку у торговой розницы», - отметили в пресс-службе ЦБ.

Такую информацию Банк России публикует впервые, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». По данным ЦБ, ранее оценить структуру потребителей теневых финансовых услуг было невозможно из-за длинных цепочек платежей между конечными операциями обналичивания и настоящими бенефициарами этих финансов.