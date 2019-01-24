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ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей для банков РФ

ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей для банков РФ

Центробанк России сообщил о запуске системы быстрых переводов между счетами, в том числе по номеру телефона, 28 января. Сервис будет конкурировать с действующей системой «Сбербанка».

Сервис позволит проводить платежи с помощью простых идентификаторов – QR-кода, номера телефона. При этом не будет играть роли, в каком банке открыты счета получателя и отправителя.

На первом этапе услуга по денежным переводам в системе будет оказываться 11 банками. Сервис протестирует ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». Позже к ним присоединятся еще 40 кредитных организаций.

Сначала будут доступны переводы между счетами физлиц. Со второго полугодия появится возможность переводить денежные средства в адрес госорганов и юридических лиц, оплачивать налоги, услуги ЖКХ, штрафы.

В первый год переводы будут абсолютно бесплатными. С 2020 года введут комиссию в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода, пишет РБК. Максимальный размер перевода за одну операцию составляет 600 тыс. рублей.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не поддерживает идею обязательного подключения к СБП и напомнил, что кредитная организация первой изобрела такой сервис.

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Места: Россия
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