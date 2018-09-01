Назначен главнокомандующий армией ДНР

И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников назначен врио главнокомандующего армией. Об этом сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов.

«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», - сказал он.

Трапезникова представили перед Народным советом республики, передает РИА Новости.

Накануне в результате взрыва скончался глава ДНР Александр Захарченко. Похороны пройдут 2 сентября. Президент России Владимир Путин назвал убийство «подлым», подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят мирного решения конфликта.