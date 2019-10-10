Найден новый автограф Гоголя

Писатель Николай Гоголь, как оказалось был крёстным отцом. Его автограф был обнаружен в церковной книге в Москве.

В 1850 году писатель, который, как утверждают эксперты, сжёг второй том «Мертвых душ», оставил запись о том, что стал крестным отцом Николая Хомякова, сына поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова.

Как записано в церковной книге, событие состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

Подлинность этой подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя, пишет «РИА Новости».